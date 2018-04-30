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İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından, istifa kararını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından, istifa etti.

Bakanlığı'nın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkan Rudd, istifasını verdi.

Rudd’un istifasının Başbakan Theresa May tarafından kabul edildiği bildirildi.

Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde “bilgisi olmadığını” söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd’un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Rudd’un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May’e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.

Rudd’un adı İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu.

Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Rudd ingiltere Theresa May

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