İngiltere İsrail'in şiddetinden kaygılı

LONDRA (AA) - İngiltere, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik şiddetten kaygılı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan açıklamada, “Gazze’deki şiddet ve ölüm haberlerinden kaygılıyız.” ifadesi kullanıldı.

“Barış çabalarını yıkacak eylemlerden kaçınma ve ölçülü olma çağrısı yapıyoruz.” denilen açıklamada, İngiltere’nin, bölgede Kudüs’ün ortak başkent olacağı iki devletli bir çözüme kuvvetle bağlı bulunduğu kaydedildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsiclisi Federica Mogherini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi İngiltere'nin de Gazze sınırındaki katliamdan dolayı İsrail'i kınamaktan kaçınması dikkat çekti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.

