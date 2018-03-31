İngiltere Rusya'nın Yulia Skripal'i ziyaret talebini inceliyor

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Rusya’ya çifte ajan Sergey Skripal’in kızı Yulia’yla görüşme izni vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Yulia Skripal ile görüşme talebinin değerlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu konuda verilecek kararda, İngiltere’nin iç hukuku, uluslararası hukuk ve Yulia Skripal’in isteklerinin belirleyici olacağını kaydetti.

İngiliz makamları, Yulia’nın sağlık durumunun iyiye gittiğini, konuşmaya başladığını duyurmuştu.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Rus vatandaşı olan Yulia’nın sağlık durumundaki iyileşme üzerine kendisini hastanede ziyaret etme talebini yinelemişti.

- Uçak krizi

İngiltere ile Rusya arasındaki kriz, dün Londra’nın Heathrow Havalimanı'nda bir Rus yolcu uçağının İngiliz yetkililerce arandığı iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Rus Büyükelçiliği, İngiliz sınır güvenlik ve gümrük yetkililerinin, Aeroflot’a ait Moskova-Londra seferini yapan uçakta arama yaptığını belirterek, bunu bir provokasyon olarak gördüklerini duyurmuştu.