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İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan "Brexit" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:41 | Son Güncelleme

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson: - "(Brexit süreci) Bazı noktalarda Avrupa Birliği vizyonumuzu sınırlıyordu ve ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha ileri gitmeye ve yüksekleri hedefleme konusunda artık serbestiz" - "NATO’dan sadece Avrupa ülkeleri faydalanmıyor. Beşinci madde ilk kez 11 Eylül saldırısı sonrasında oylandı. Gördüğümüz kıyımdan sonra Büyük Britanya ve diğer NATO ülkeleri sizin yanınızda durdular"

WASHINGTON (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ülkesinin Avrupa Birliği'den (AB) çıkmasına ilişkin, "Bazı noktalarda AB vizyonumuzu sınırlıyordu ve ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha ileri gitmeye ve yüksekleri hedefleme konusunda artık serbestiz." dedi.

Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuşan Williamson, "Brexit" olarak bilinen İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin, ülkesine dünyadaki konumunu tekrar tanımlama şansı verdiğini dile getirdi.

Brexit süreci küresel siyasette "Britanya döneminin" tekrar başlamasına vesile olacağını ileri süren Williamson, "Bazı noktalarda AB, vizyonumuzu sınırlıyordu ve ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha ileri gitmeye ve yüksekleri hedefleme konusunda artık serbestiz." diye konuştu.

Brexit sürecinin Avrupa’da savunma konusunda bazı endişelere yol açtığına ilişkin bir soruya yanıt veren Willamson, ülkesinin AB’den ayrılmasının Avrupa’nın güvenliğini etkilemeyeceğini söyledi.

- ABD yönetimine üstü kapalı eleştiri

Ülkesinin savunma ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini koruduğuna vurgu yapan İngiliz bakan, "Lütfen, ülkemi asla ama asla azımsamayın." diyerek ABD yönetiminin Londra’nın savunma harcamaları konusundaki eleştirilerine üstü kapalı olarak yanıt verdi.

İngiltere’nin Bahreyn’den Hint Okyanusu’ndaki İngiliz adalarına, Kıbrıs’a ve Estonya’ya kadar birçok ülke ve bölgede askeri bulunduğunu hatırlatan Williamson, "Dünyada ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma derhal müdahale etmeye hazırız." dedi.

Williamson, "Hazır olmak sadece bir şeydir. Birleşik Krallık aynı zamanda bu konuda isteklidir de. Adım atmaya, başka önlemler sonuçsuz kaldığında askeri güç kullanmaya, başkalarının yapamadığı veya gidemediği bölgelerde operasyon yapmaya isteklidir." ifadesini kullandı.

İngiliz Bakan, aynı zamanda ülkesinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin en büyük savunma teknolojileri tedarikçisi olduğunu hatırlattı.

-NATO vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’yu önemsememesine üstü kapalı olarak yanıt veren Williamson, "NATO’dan sadece Avrupa ülkeleri faydalanmıyor. Beşinci madde, ilk kez 11 Eylül saldırısı sonrasında oylandı. Gördüğümüz kıyımdan sonra Büyük Britanya ve diğer NATO ülkeleri sizin yanınızda durdular." diye konuştu.

Williamson gün içinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile bir araya gelecek.

Trump, başkanlık yarışı sırasında NATO’yu köhne bir ittifak olarak nitelendirmişti.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da NATO ülkelerini, savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2 oranına çıkarmadıkları için eleştirmişti.

Trump, ayrıca üye ülkelerin taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Avrupa’yı korumayacağını söylemişti.

Diğer taraftan, Savunma Bakanı Mattis, taahhüdünü yerine getirmesine rağmen İngiliz mevkidaşına bir mektup yollayarak İngiltere’nin daha çok savunma harcaması yapması gerektiğini ifade etmişti.

Matris üstü kapalı olarak bu uyarısının yerine getirilmemesi durumunda ABD’nin İngiltere yerine Fransa ile işbirliğini genişleteceği tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği Brexit Britanya İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson

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