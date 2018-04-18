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İngiltere ve Kanada'dan Arakan çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: - "Arakan'ın içinde bulunduğu durum unutulmayacak. İngiliz Milletler Topluluğu olarak Bangladeş'teki acil insani yardım talebine güçlü bir cevap verilmesini sağlamalıyız. Hayatlar buna bağlı" - Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: - "Bu krizden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için İngiliz Milletler Topluluğu'nun kilit üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplum desteklerini bir araya getirmeli ve yeniden teyit etmelidir"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Arakan kriziyle ilgili uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında İngiliz ve Kanadalı bakanların Arakan krizinin ele alındığı bir toplantıya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Johnson ile Freeland’in yanı sıra toplantıya Avustralya, Yeni Zelanda ve Bangladeş’in dışişleri bakanlarının da katıldığının vurgulandığı açıklamada, söz konusu toplantının, çok sayıda Arakanlı sığınmacıya kapılarını açan Bangladeş’e uluslararası destek verilmesi bakımından bir fırsat yarattığı belirtildi.

Aynı açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un “Arakan'ın içinde bulunduğu durum unutulmayacak. İngiliz Milletler Topluluğu olarak Bangladeş'teki acil insani yardım talebine güçlü bir cevap verilmesini sağlamalıyız. Hayatlar buna bağlı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamasında, ülkesinin krize en fazla bağış yapan ülkeler arasında bulunduğunu belirten Johnson, yardımlarının şimdiye kadar 59 milyon sterlin değerinde olduğunu, Arakan Müslümanları'nın evlerine geri dönebilmelerini arzuladıklarını bildirdi.

Johnson, "Ancak Birleşmiş Millerler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de bildirdiği üzere Arakan'daki koşullar bu insanların güvenli geri dönüşleri için elverişli değil. Myanmar yetkilileri, Arakan'ın güvenliği konusunda ciddi olduklarını göstermelidirler. Vahşet iddialarına karşı güvenilir ve bağımsız bir soruşturma bu süreçte önemli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

- "Uluslararası toplum desteklerini bir araya getirmeli"

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ın da görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumun, Arakan'a hem Myanmar hem de Bangladeş'te yardım etme ihtiyacını hatırlatmak üzere İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki ortaklarımızla birlikte duruyoruz. Bu krizden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için İngiliz Milletler Topluluğu'nun kilit üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplum desteklerini bir araya getirmeli ve yeniden teyit etmelidir."

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak, Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakan Bangladeş ingiltere Kanada

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