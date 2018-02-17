İngiltere'de aşırı sağcı lider partisinden güven oyu alamadı

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Henry Bolton, parti üyelerinin güven oyunu alamadı.

Bolton’un genel başkanlığıyla ilgili olarak partinin olağanüstü genel kurulu, Birmingham kentinde yapıldı.

Güven oylamasından 500'e karşı 867 oyla Bolton'un genel başkanlık görevine son verilmesi kararı çıktı.

- Koltuğunu ırkçı sevgilisi sarstı

Bolton'un sevgilisi ve parti üyesi Jo Marney'in kraliyet ailesinin gelin adayı Meghan Markle hakkında ırkçı paylaşımlarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi çağrılarında bulunmuştu.

25 yaşındaki eski model Marney, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle'ın "kraliyet ailesini lekeleyeceğini" ve "kuş beyinli olduğunu" yazmış ve "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyahi." ifadesini kullanmıştı. Marney, siyahilerin çirkin olduğunu savunmuş ve "Irkçıysam da umurumda bile değil." demişti.