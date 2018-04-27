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İngiltere'de bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:43 | Son Güncelleme

Birmingham'da meydana gelene olayda 2 kişi yaralanırken terör saldırısı ihtimali de değerlendiriliyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Birmingham kentinde bir aracın cami önündeki yayalara çapıp kaçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada , Londra'nın kuzeyindeki Birmingham'da öğleden sonra bir aracın cami önündeki yayalara çaparak kaçtığı bildirildi.

Olayda 20'li yaşlarında iki erkeğin yaralandığı belirtilirken, görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına başvuran polisin olaya karışan aracı tespit için çalışma başlattığı kaydedildi.

Olayın niteliğiyle ilgili bu aşamada kesin bir açıklama yapmaktan kaçınan polis, terör saldırısının da ihtimaller arasında değerlendirildiğini ifade etti.

Aracın çarptığı kişilerden birinin hafif yaralandığı, başından yaralanan diğer kişinin ise tedavi altına alındığı ifade edildi.

Geçen yıl haziran ayında Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir İngiliz, kullandığı kiralık kamyoneti teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Birmingham Finsbury Park ingiltere terör saldırısı

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