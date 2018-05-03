İngiltere'de göğüs taraması skandalı

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümet, bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan çok sayıda kadının meme kanserinden hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, hatadan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu bildirdi.
Hunt, 2009 yılından bu yana 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini belirterek bunun bilgisayardaki bir algoritma hatasından kaynaklandığını aktardı.
Bakan Hunt, hata sonucu 70 yaşına yeni girecek kadınların sistemden otomatik olarak muaf tutulduğunu ve son göğüs taramaları için gerekli davetin bu kişilere ulaştırılmadığını kaydetti.
Davetlerin iletilmediği kadınların tespit edilerek bu ay sonuna kadar taramaya çağrılması bekleniyor.
İngiltere'deki aile sağlığı merkezlerinde 50-70 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz göğüs taraması hizmeti sunuluyor. En tehlikeli yaş grubundaki bu kadınlar sistemden otomatik olarak üç yılda bir taramaya davet ediliyor. Tarama hizmeti 70 yaş üstü kişilere ise talebe göre veriliyor.
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