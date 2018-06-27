İngiltere'de iktidar partisine İslamofobiyle mücadele çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere'de Britanya Müslüman Konseyi (MCB), iktidardaki Muhafazakar Partiye, parti içinde İslamofobiyle ilgili soruşturma açması çağrısını tekrarladı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki 500’den fazla Müslüman sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan MCB, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiye yönelik ikinci bir açık mektup yayımladı.

Parti üyeleri arasında İslamofobiyle ilgili soruşturma başlatılması çağrısının yinelendiği, MCB Başkanı Harun Han imzalı mektupta, “Üç hafta önce size yazdığımız mektupta Muhafazakar Parti içinde İslamofobiyle ilgili soruşturma açmanızı talep etmiştik. Üzücü bir şekilde sizden bir kabul veya yanıt alamadık.” ifadeleri kullanıldı.

Taleplerine karşılık verilmemesini “hayal kırıklığı” olarak nitelendiren Han, MCB’nin ülkedeki en geniş tabanlı Müslüman örgüt olduğunu hatırlattı.

Mektuba yanıt verilmemesinin parti içinde İslamofobinin düşündüklerinden de yaygın ve büyük bir sorun olduğunu gösterdiğini belirten Han, ilk mektubun ardından kendilerine iletilen yeni vakaların da bunu destekler nitelikte olduğunu kaydetti.