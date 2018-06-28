HABER

İngiltere'de İslamofobik mesaja hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Sosyal medyada, "bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediğini" yazan Rhodenne Chand'a 20 ay hapis cezası verildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de, sosyal medya hesabında ırkçı ve İslamofobik mesajlar yazan Rhodenne Chand, 20 ay hapisle cezalandırıldı.

Birmingham Ceza Mahkemesinde görülen davada Chand, hakkındaki ırkçı nefreti yaymaya çalışma suçlamasını kabul etti.

Mahkeme, Chand'ın, geçen yıl İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konserde yaşanan bombalı saldırının ardından sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından attığı mesajlar sebebiyle, "ırkçı nefreti kışkırtmaktan" suçlu bulunduğunu bildirdi.

20 ay hapis cezası verilen Chand'ın kullandığı ırkçı ve İslamofobik ifadeler arasında "Bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediği" de yer alıyordu.

Manchester Arena Konser Salonu'nda geçen yıl 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.

Paylaşımlarının bazı Twitter kullanıcılarının dikkati çekmesi üzerine Hint kökenli İngiliz vatandaşı Chand, Londra'daki İslamofobik terör saldırısının yaşanmasından iki gün önce geçen yıl 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Londra'daki İslamofobik terör saldırısında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Şehit korucu, son yolculuğuna uğurlandıŞehit korucu, son yolculuğuna uğurlandı
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyorSüleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası ingiltere islamofobi Rhodenne Chand

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.