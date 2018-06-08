İngiltere'de Johnson'ın basına sızan sözleri kriz çıkardı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın özel bir yemekte yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve Brexit müzakereleri ile ilgili değerlendirmelerinin basına sızması kriz yarattı.

Johnson'ın önceki akşam Muhafazakar Partili aktivistlerden oluşan küçük bir grupla bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı bir saatlik konuşmanın ses kaydı basına sızdı.

Ses kaydında “Donald Trump’ı giderek daha çok takdir ediyorum. Çılgınlığın da bir yöntem olduğuna giderek daha çok ikna oluyorum.” ifadelerini kullanan Johnson'ın, “Trump’ın Brexit müzakerelerini yürüttüğünü hayal edin. Çok sert girerdi. Bir sürü kırılma, bir sürü kaos olurdu. Herkes çıldırdığını düşünürdü ancak aslında bir yere varırdınız. Bu çok ama çok iyi bir düşünce.” değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

- "Müzakereler çökebilir"

Ses kaydına göre Brexit müzakerelerinde “bir aydınlama anına” yaklaşıldığını ifade eden Johnson, “Sizden saklayacak değilim. Bir tartışma sürüyor. Brexit gerçekleşecek ve geri dönülmez olacak ancak bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmeme riski var.” diye konuşuyor.