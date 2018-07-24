HABER

İngiltere'de Katar karşıtı eylem için kast ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de Katar karşıtı eylem için kast ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani'nin İngiltere ziyareti sırasında Downing Street dışında Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı.

"Independent" gazetesinin haberine göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek el Tani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu sabah Downing Street'deki görüşmesi sırasında düzenlenecek protesto eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını duyurdu.

Gazetenin ele geçirdiği e-postada, "Bu bir film ya da TV yapımı değil. Şirket, Katar devlet başkanının ziyareti sırasında Downing Street'i dolduracak çok sayıda insan arıyor. Bu Katar karşıtı bir eylem. Hiçbir şey yapmak ya da söylemek zorunda değilsiniz. Sadece mekanı doldurmanızı istiyorlar. İşiniz 12.30'da bitecek." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Extra People, gazeteye yaptığı açıklamada, eylem için insan kaynağı sağlanması amacıyla "şahısla anlaşma" yapıldığını belirtti ancak müşterinin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Ajansın sözcüsü, daha sonra işi iptal etmeye karar verdiklerini söyledi.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacakEski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacak
Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandıSon dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere kast ajansı Katar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacak

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacak

Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Yağışlar ne kadar sürecek?

Kreşte 9 yaşındaki öğrenciye ‘şişko’ diyen öğretmene 2 yıl hapis isteniyor

Kreşte 9 yaşındaki öğrenciye ‘şişko’ diyen öğretmene 2 yıl hapis isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.