İngiltere'de Katar karşıtı eylem için kast ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani'nin İngiltere ziyareti sırasında Downing Street dışında Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı.

"Independent" gazetesinin haberine göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek el Tani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu sabah Downing Street'deki görüşmesi sırasında düzenlenecek protesto eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını duyurdu.

Gazetenin ele geçirdiği e-postada, "Bu bir film ya da TV yapımı değil. Şirket, Katar devlet başkanının ziyareti sırasında Downing Street'i dolduracak çok sayıda insan arıyor. Bu Katar karşıtı bir eylem. Hiçbir şey yapmak ya da söylemek zorunda değilsiniz. Sadece mekanı doldurmanızı istiyorlar. İşiniz 12.30'da bitecek." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Extra People, gazeteye yaptığı açıklamada, eylem için insan kaynağı sağlanması amacıyla "şahısla anlaşma" yapıldığını belirtti ancak müşterinin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Ajansın sözcüsü, daha sonra işi iptal etmeye karar verdiklerini söyledi.

