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İngiltere'de kötü hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Ülke genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiledi

LONDRA (AA) - İngiltere genelinde etkili olan aşırı soğuk hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Dün gece itibarıyla ülkeyi etkisi altına alan aşırı soğuk dolayısıyla İngiltere ve İskoçya genelinde kar yağışı görüldü. Kar yağışının nadir görüldüğü adada, risklere karşı dikkatli olunması için yarın akşama kadar turuncu alarm verildi.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kuzeyinde kar seviyesinin 3 santimetreye ulaştığı, yüksek noktalarda ise 15 santimetreye kadar çıktığı bildirildi. En düşük sıcaklığın ise eksi 2,6 santigrat ile İngiltere-İskoçya sınırında görüldüğü belirtildi.

Ulaşımda aksamalara da sebep olan soğuk hava dolayısıyla ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'dan bugün planlanan 70 kadar uçuş da iptal edildi.

Meteoroloji Kurumunca, yollardaki gizli buzlanma sebebiyle kazalar yaşanabileceği ve sürücülerin yollarda kalabileceği uyarısında bulunurken, hava ve demir yolunda aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Seyahat şirketleri, yolculara, seyahate çıkmadan önce ilgili firmalarla irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulundu

Hava sıcaklığının bugün İngiltere geneli ve Galler'de eksi 8 santigrada kadar düşmesi, rüzgarın da hızının saatte 115 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, aşırı soğuk ile kuvvetli rüzgarların etkisini hafta başında yitireceğini ve hava sıcaklığının salı itibarıyla mevsim normallerine döneceğini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
buzlanma hava ingiltere kar

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