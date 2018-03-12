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İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki İşçi Partisinden Müslüman milletvekilinin ofisine şüpheli madde içeren paket gönderilmesinin ardından iki ofis görevlisi hastaneye kaldırıldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman milletvekilinin ofisine şüpheli madde içeren paket gönderilmesinin ardından, iki ofis görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İşçi Partisinin Bedford milletvekili Muhammed Yasin’in ofisine bugün postayla gönderilen pakette şüpheli madde tespit edilmesi nedeniyle ofiste görevli biri kadın iki çalışanın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Yasin’in parlamento kampüsündeki ofisinin güvenlik kordonuna alındığı, şüpheli madde ile ilgili de inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Olayın, İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere yollanan, imzasız “Bir Müslümanı cezalandır” mektubu ile bağlantısı da araştırılıyor.

Hafta sonu İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen mektupta, Müslümanlar “tehdit” olarak gösterilirken, 3 Nisan'da “beyaz çoğunluk", "bir Müslüman'a zarar vermeye" davet edilmişti.

Terörle mücadele polisi, mektupla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanmıştı.

Mektupta 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de sıralanıyordu.

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.

Devlet Bakanı Victoria Atkins da konuya ilişkin bugün “Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur.” açıklamasını yapmıştı.

“Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobi'yi son derece ciddiye alıyoruz.” ifadesini kullanan Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

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İngiliz Parlamentosu ingiltere islamofobi İşçi Partisi Muhammed Yasin

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