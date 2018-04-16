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İngiltere'de Suriye operasyonu protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatı, başkent Londra başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerle protesto edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, adanın farklı kentlerinde protesto edildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Suriye rejimine yönelik harekatla ilgili milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla Başbakan Theresa May'in de parlamentoda katıldığı oturum sırasında gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar hükümete Suriye operasyonuna son verilmesi çağrısında bulundu.

"Suriye'yi bombalamaya son verin", "Barış için çalışın" yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda protestocu, "Sivilleri unutmayın" ve "Suriye'yi vurmayın" sloganları attı.

Londra'dakine benzer gösteriler ülkenin Cambridge, Exeter, Aberystwyth, Milton Keynes, Southampton, Minehead, Plymouth, Orkney, Isle of Wight, Swansea ve Bristol kentlerinde de düzenlendi.

- Operasyon "ulusal çıkarımıza"

Protestocular parlamento önünde gösteri için bir araya gelirken İngiltere Başbakanı Theresa May de içeride yaptığı konuşmada, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söylemişti.

İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

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ABD askeri operasyon ingiltere Londra protesto Rusya Suriye

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