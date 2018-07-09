HABER

İngiltere'de yeni Dışişleri Bakanı atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifasının ardından bu göreve Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt getirildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt atandı.

Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Brexit etrafında yaşanan çatlağın ardından bugün istifa eden Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.

Johnson bugün öğleden sonra istifasını May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in dün gece gelen istifasını takip etmişti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Hunt, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından gelmişti.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli? Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?
Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Brexit David Davis ingiltere Jeremy Hunt

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.