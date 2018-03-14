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İngiltere'den 23 Rus diplomat için sınır dışı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Başbakan May, eski ajan Skripal olayından dolayı istihbarat elemanı olduğunu iddia ettiği 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 1 hafta süre tanınacağını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayıyla ilgili 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi.

May, Rusya’ya açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istihbaratçı olduğunu iddia ettiği 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini söyledi.

May, Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanınacağını kaydetti.

May, bu sabah başkanlık ettiği milli güvenlik kurulu toplantısında Rusya ile İngiltere arasında planlanmış üst düzey temasların da askıya alınacağını ifade etti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Skripal'in zehirlenmesine yönelik soruşturmayla ilgili üye ülkeleri bilgilendirmek üzere BMGK'yı acilen toplantıya çağırdığını bildirmişti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığının Twitter üzerinden yaptığı açıklama, Başbakan Theresa May'in Rusya'ya dönük bir dizi yaptırımı duyuracağı parlamento konuşmasına dakikalar kala gelmişti.

İki ülke ilişkileri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada Skripal olayında eldeki kanıtların Rusya’yı işaret ettiğini söylemesi ve Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için 2 gün mühlet tanıması sonrası gerilmişti.

May, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. May, söz konusu maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğunu iddia etmişti. May'in Rusya'ya tanıdığı mühlet dün gece yarısı dolmuş, ancak Rusya'dan gelen açıklamalar tatminkar bulunmamıştı.

- Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya Sergey Skripal Theresa May

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