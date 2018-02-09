İngiltere'den AB Komisyonuna Brexit yanıtı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, AB Komisyonunun Brexit sonrası için öngörülen geçiş sürecine yaklaşımında çelişkiler olduğunu bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Davis, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Brexit müzakereleri kapsamında bu hafta yoğun bir mesai yapıldığını belirten David Davis, "Barnier'in İngiltere'nin geçiş sürecine ilişkin pozisyonunu net bulmadığını söylemesi şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

İki hafta önce yaptığı açıklamada ülkesinin geçiş sürecinden beklentilerini ilan ettiğini hatırlatan Davis, "Tarafların birbirlerinin pazarlarına mevcut koşullarda erişimini öngören sınırlı bir süre istiyoruz. Bununla birlikte her iki tarafın da böyle bir süreçte ortaya çıkması çok muhtemel olmayan ihtilafları da çözecek bir yola ihtiyacı olacak." görüşünü dile getirdi.

"AB Komisyonun benimsediği yaklaşımda temel bir çelişki var." ifadesini kullanan David Davis, şunları kaydetti:

"Komisyon bugün ihtilafları ve ihlalleri çözecek bir yola ihtiyaç olduğunu kabul ve teslim etti. Ancak aynı zamanda İngiltere'nin kendi çıkarlarını korumaya dönük makul önlemler alma isteğine itibar etmiyor. Her ikisi aynı anda mümkün değil."