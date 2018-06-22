İngiltere'den AB vatandaşlarına yönelik yeni ölçütler

LONDRA (AA) - İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkede yaşamak ve çalışmak isteyen AB vatandaşlarının karşılaması gereken yeni ölçütleri açıkladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı düzenlemeye göre, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşı, Brexit sonrasında oturum iznine başvurabilmeleri için ciddi bir suç kayıtlarının olmadığını, kimliklerini ve İngiltere’de yaşadıklarını kanıtlamaları gerekecek.
AB vatandaşlarının oturum başvurularında yetişkinlerden 65 sterlin, 16 yaşından küçük çocuklardan ise 32,5 sterlin ücret alınacak.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, oturum başvurusu yapacak AB vatandaşlarının iş ve sosyal yardım kayıtlarının kontrol edilecek olmasından dolayı çoğunluğunun ülkede yaşayıp yaşamadıklarının otomatik olarak ortaya çıkacağına işaret edildi.
Düzenleme, İngiltere’de henüz 5 yılını doldurmamış olan AB vatandaşlarına ön oturum statüsü verilmesini öngörüyor. 5 yılını dolduran AB vatandaşları sürekli oturum için başvurabilecek ve bu ikinci başvuru ücretsiz olacak.
- Oturum hakkı olanlar da yeniden başvurmak zorunda
İngiltere'de sürekli oturum hakkını almış AB vatandaşlarının da yeni sisteme göre tekrar başvuruda bulunması gerekirken, bunlardan herhangi bir ücret alınmayacak.
Brexit sonrasında uygulanacak iki yıllık geçiş süresinin sona ereceği 31 Aralık 2020'ye kadar İngiltere'ye giren AB vatandaşları da ön oturum başvurusu yapabilecek.
AB vatandaşları oturum için internet üzerinden de başvurabilecek. İçişleri Bakanlığının başvurular için geliştirdiği mobil uygulama ise sadece Android tabanlı telefonlarda kullanılabilecek.
Aşamalı olarak hizmete alınacak yeni başvuru sistemi, gelecek yılın başından itibaren tam olarak işler hale gelecek.
Uygulama İsviçre, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein vatandaşlarını da kapsayacak.
İngiltere’nin yeni düzenlemesini takiben AB’nin de üye ülkelerde yaşayan yaklaşık 1 milyon İngiliz vatandaşı için kendi düzenlemelerini ilan etmesi bekleniyor.
- Brexit süreci
İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.
İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
AB ve İngiltere, Brexit'in ardından iki yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda da anlaşma sağlandığını açıklamıştı. AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini, bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini duyurmuştu.
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