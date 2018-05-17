İngiltere'den ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediğini bildirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda görüştü.
Ülkesinin, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediği ve Gazze'de yaşamını yitiren sivil kurbanlara olan yakınlığını ifade eden Johnson, barışın sağlanması için yardıma hazır olduklarını aktardı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise İngiltere'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin'in uluslararası meşruiyet üzerine tesis edilmiş barış sürecinin sağlanmasından yana olduğunu vurguladı.
ABD'nin Kudüs ve mülteciler dosyalarını müzakere masasından kaldırmasının ardından İsrail ile Filistin arasında tek ara bulucu olmasının artık kabul edilemeyeceği görüşünü yineleyen Abbas, şu anda barışın sağlanması için uluslararası bir mekanizma istediklerini kaydetti.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.
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