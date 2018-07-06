İngiltere'den AB'ye yeni Brexit teklifi

LONDRA (AA) - İngiliz hükümetinin bugün yaptığı Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısında, Avrupa Birliği’ne (AB) “Mallar için serbest ticaret bölgesi” teklif edilmesi kararlaştırıldı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers’da toplanan Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

İngiltere’nin 29 Mart 2019 tarihinde AB’den resmen ayrılacağı, bunu takip eden geçiş döneminin de 2020 yılı sonunda biteceği hatırlatılan açıklamada, “İngiltere ve AB yeni bir ilişki içine girecek. Bunun, her iki tarafın da yararına olması, refahlarını ve güvenliklerini güçlendirmesi gerekir.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin AB’ye Brexit müzakereleri kapsamında yapacağı teklifle ilgili önemli değişiklikler üzerinde kabinenin görüş birliğine vardığı belirtilen açıklamada, bununla birlikte müzakerelerde herhangi bir anlaşmanın sağlanamaması senaryosuna yönelik hazırlıkların da hızlandırılacağı kaydedildi.

İngiltere’nin, Brexit’in ardından AB ile ekonomi ve güvenlik ortaklığını sürdürme kararını muhafaza ettiğinin altı çizilen açıklamada, bugün bu konudaki pozisyonunu ayrıntılandırma ve inanılılır bir zemine oturtma kararı alındığı ifade edildi.