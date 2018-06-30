İngiltere'den Arakanlılar için Bangladeş'e destek çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Bakanı Mark Field, "Hem bu muson mevsimi süresince hem de daha uzun vadede, eğitim ve geçim kaynakları bakımından mültecilere destek olunması için uluslararası topluma Bangladeş ile birlikte çalışması çağrısında bulunuyorum." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Field'in, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarını ziyaret etmek ve buradaki mültecilerin durumunu yetkililerle görüşmek üzere Bangladeş'de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakan Field'in, Cox's Bazar'daki Kutupalong kampında kalan mülteci aile ve toplum liderleriyle bir araya geldiği belirtilerek, Field'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün şahit olduklarım gerçekten çok üzücü şeylerdi. Bunlar, mültecileri desteklemeye yönelik kararlılığımız ile Myanmarlı yetkililer üzerindeki baskının artırılmasını sağladı. Hem bu muson mevsimi süresince hem de daha uzun vadede, eğitim ve geçim kaynakları bakımından mültecilere destek olunması için uluslararası topluma Bangladeş ile çalışması çağrısında bulunuyorum."