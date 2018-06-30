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İngiltere'den Arakanlılar için Bangladeş'e destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Bakanı Mark Field: - "Hem bu muson mevsimi süresince hem de daha uzun vadede, eğitim ve geçim kaynakları bakımından mültecilere destek olunması için uluslararası topluma Bangladeş ile çalışması çağrısında bulunuyorum"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Bakanı Mark Field, "Hem bu muson mevsimi süresince hem de daha uzun vadede, eğitim ve geçim kaynakları bakımından mültecilere destek olunması için uluslararası topluma Bangladeş ile birlikte çalışması çağrısında bulunuyorum." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Field'in, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarını ziyaret etmek ve buradaki mültecilerin durumunu yetkililerle görüşmek üzere Bangladeş'de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakan Field'in, Cox's Bazar'daki Kutupalong kampında kalan mülteci aile ve toplum liderleriyle bir araya geldiği belirtilerek, Field'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün şahit olduklarım gerçekten çok üzücü şeylerdi. Bunlar, mültecileri desteklemeye yönelik kararlılığımız ile Myanmarlı yetkililer üzerindeki baskının artırılmasını sağladı. Hem bu muson mevsimi süresince hem de daha uzun vadede, eğitim ve geçim kaynakları bakımından mültecilere destek olunması için uluslararası topluma Bangladeş ile çalışması çağrısında bulunuyorum."

Ülkesinin Eylül 2017'den bu yana mülteciler ile onlara ev sahipliği yapan toplumların desteklenmesi için 129 milyon sterlin değerinde bağışta bulunduğunu anımsatan Field, "25 Haziran'da ilan edilen Avrupa Birliği'nin (Myanmarlı bazı yetkililere yönelik) yaptırım tedbirlerine verdiğimiz destek de dahil ilerleme kaydetmek için Myanmarlı yetkililere uluslararası baskı yapmaya ve diyaloğu kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Field'in yarın Arakan krizini ele almak üzere Bangladeşli hükümet yetkilileriyle başkent Dakka'da bir araya geleceği kaydedildi.

Field bu hafta başında AB Dışişleri Konseyi'nde Myanmarlı 7 asker ve polis hakkında alınan yaptırım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu Myanmar ordusuna yönelik bir mesajdır. Uluslararası toplum sizi izliyor. Zulümlerin sorumlularını belirliyoruz ve belirleyeceğiz. Daha başka isimler de bu listeye eklenebilir. Myanmar ordusunun Myanmar'daki hareketliliğini yakından izlemeyi ve gerekli delilleri oluşturmayı sürdüreceğiz." demişti.

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