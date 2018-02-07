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İngiltere'den Doğu Guta açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:17 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: - "Doğu Guta'daki çoklu klor saldırılarının devam ediyor olduğu yönündeki haberler derinden endişe verici"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberlerin derinden endişe verici olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Rusya'nın 2013'te Suriye'nin tüm kimyasal silahlarından vazgeçeceği yönünde söz verdiği" ancak uluslararası araştırmacıların ise o zamandan bu yana Esed rejiminin 4 farklı saldırıda kimyasal silah kullandığını doğruladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Doğu Guta'daki çoklu klor saldırılarının devam ettiği yönündeki haberler derinden endişe verici. Ortak Soruşturma Mekanizması 2016'da Suriye rejiminin sivillere saldırmak üzere 3 vakada klor kullandığını tespit etti. Rejimin tekrar klor kullandığının doğrulanması halinde bu, Esed rejiminin, hem Suriye halkını hem de kimyasal silahları kullanmamaya yönelik yasal zorunluluklarını açıkça gözardı ettiği bir başka korkunç örneği olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin 23 Ocak'ta Paris'te başlatılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" adlı girişimi memnuniyetle karşılandığının bildirildiği açıklamada, "İngiltere, kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması, bu korkunç saldırıların kurbanları için adalet arayışında bulunulması ve gelecekteki saldırıların önlenmesi için güçlü bir uluslararası tepki verilmesini desteklemeyi sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

- "Gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti

Esed rejimi, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da, yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivili kuşatmada tutuyor. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Garantörlüğünü Rusya'nın üstlendiği rejim, ülkenin kuzeyindeki İdlib'e ise saldırılarını son 2 aydır yoğunlaştırdı. Yalnızca ocak ayında 211 sivil hayatını kaybetti. Rusya da zaman zaman Esed rejimine havadan destek sağlıyor.

Doğu Guta ve İdlib, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

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