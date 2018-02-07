İngiltere'den Doğu Guta açıklaması

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberlerin derinden endişe verici olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Rusya'nın 2013'te Suriye'nin tüm kimyasal silahlarından vazgeçeceği yönünde söz verdiği" ancak uluslararası araştırmacıların ise o zamandan bu yana Esed rejiminin 4 farklı saldırıda kimyasal silah kullandığını doğruladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Doğu Guta'daki çoklu klor saldırılarının devam ettiği yönündeki haberler derinden endişe verici. Ortak Soruşturma Mekanizması 2016'da Suriye rejiminin sivillere saldırmak üzere 3 vakada klor kullandığını tespit etti. Rejimin tekrar klor kullandığının doğrulanması halinde bu, Esed rejiminin, hem Suriye halkını hem de kimyasal silahları kullanmamaya yönelik yasal zorunluluklarını açıkça gözardı ettiği bir başka korkunç örneği olacaktır." ifadelerine yer verildi.