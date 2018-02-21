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İngiltere'den Esed rejimine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 20:49 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Burt: - "Rejimi ve destekçilerini, bu şiddet kampanyasına sona vermeye, sivilleri korumaya, hızlı ve engelsiz bir şekilde insani yardımın girişine izin vermeye çağırıyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere, Doğu Guta'daki gelişmelerle ilgili Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile rejim destekçilerini şiddet kampanyasına sona vermeye, sivilleri korumaya, hızlı ve engelsiz bir şekilde insani yardımın girişine izin vermeye çağırdı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, rejimin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Esed rejiminin Doğu Guta'daki acımasız kuşatması, artan bombardıman ve kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlere değinen Burt, bölgedeki halkın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde acı çektiğini ifade ederek, "Perişanlık ve şiddet potası haline gelmiş olan kuşatılmış bölge, 21. yüzyılda kabul edilemez." dedi.

İngiliz bakan, rejim yanlısı kuvvetler tarafından yapılan hava ve roket saldırıları ile top atışlarının, kuşatma bölgesinde yıllardır görülen en yoğun seviyelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu durumun çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını vurguladı.

Burt, şu değerlendirmede bulundu:

"700'den fazla insanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı var ancak rejim buna izin vermeyi reddediyor. Rejimi ve destekçilerini, bu şiddet kampanyasına sona vermeye, sivilleri korumaya, hızlı ve engelsiz bir şekilde insani yardımın girişine izin vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum, Esed rejimi ve destekçilerine, dünyanın kendilerini izlediğini açıkça bildirdi."

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Rejimin kara ve hava saldırılarının yanı sıra "aç bırakma silahı" ile de vurduğu bölgede en büyük mağduriyeti bebekler ve çocuklar yaşıyor.

AA'nın görüntülediği birçok vakada bebek ve çocukların "açlıktan kemiklerinin sayılır duruma geldiği" ancak sessizce ölümü beklemekten başka çareleri olmadığı objektiflere yansıyor.

Bölgede son üç ayda 700'den, son 3 günde 200'den fazla sivil can verdi.

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Alistair Burt doğu guta ingiltere Suriye

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