İngiltere'den Irak'a seçim kutlaması

LONDRA (AA) - İngiltere, Irak'ta düzenlenen genel seçimin başarılı geçmesinden dolayı bölge halkını kutladı.
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Irak'ta bugün yapılan genel seçime ilişkin açıklamada bulundu.
Bugünün Irak için "tarihi bir gün" olduğunu belirten Burt, "Başarılı bir başka seçimin daha gerçekleşmesinden dolayı Irak halkını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Irak halkının ihtiyaçları ile umutlarını ele alan, etkili ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasını teşvik etmek için tüm siyasi gruplarla birlikte çalışmayı beklediklerini belirten İngiliz Bakan, "Güçlü bir ikili ilişkiden faydalanan İngiltere ve Irak, gelecek için büyük umutları ve ortak çıkarlar için birlikte çalışma taahhüdünü paylaşıyor. Tüm Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refah sağlamaya yardımcı olmak üzere bir sonraki hükümetle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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