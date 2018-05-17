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İngiltere'den ramazan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 00:33 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: - "Ramazan merhamet, yardım ve özveri değerleri demektir. Bunlar, bizleri birleştiren değerlerdir. Ramazan ayı mübarek olsun"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Bakan Johnson, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Müslümanlara hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullanan Johnson, ramazanın birlik ruhuyla yaşanan bir dönem olduğunu belirtti.

Johnson, "Ramazan ayrıca merhamet, yardım ve özverilik değerleri demektir. Bunlar, bizleri birleştiren değerlerdir. Britanyalı Müslümanların, İngiliz yaşamının tüm alanlarında yaptığı dev katkıların altını çizmek istiyorum. Sizlerin, dostlarınızın ve akrabalarınızın Ramazan ayı mübarek olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere Ramazan

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