İngiltere'den ramazan mesajı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Bakan Johnson, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Müslümanlara hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullanan Johnson, ramazanın birlik ruhuyla yaşanan bir dönem olduğunu belirtti.
Johnson, "Ramazan ayrıca merhamet, yardım ve özverilik değerleri demektir. Bunlar, bizleri birleştiren değerlerdir. Britanyalı Müslümanların, İngiliz yaşamının tüm alanlarında yaptığı dev katkıların altını çizmek istiyorum. Sizlerin, dostlarınızın ve akrabalarınızın Ramazan ayı mübarek olsun." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturuyor.
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum