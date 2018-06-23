İngiltere'den, Rusya'ya Suriye çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere, Suriye rejiminin, ülkenin güney batısında düzenlediği saldırıları nedeniyle endişe duyduğunu bildirirken, Rusya'ya da "Suriye rejiminin ateşkese uyduğundan emin ol." çağrısında bulundu.

İngiltere'nin, Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Suriye'de rejimin ülkenin güney batısındaki askeri operasyonlarını artırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Son günlerde bölgede düzenlenen hava ve ağır silah saldırılarının, sivillerin yerlerinden edilmesine ve can kayıplarına sebep olduğunun bildirildiğini vurgulayan Burt, "Bu bildirimlerden dolayı çok endişeliyim." dedi.

Burt, rejimin askeri saldırganlığının, geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan, ülkesinin de desteklediği" gerginliğin azaltılmasına yönelik ateşkesi ihlal ettiği anlamına geldiğini" ifade etti.

İngiliz bakan gelişmelerle ilgili Rusya'ya da çağrıda bulunarak, "Rusya'yı, bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye ve Suriye rejiminin ateşkese uyduğundan emin olmaya çağırıyoruz. Bunu yapmaması halinde, bölgesel istikrarı zayıflatacak ve insani bir kriz riske atacaktır." değerlendirmesini yaptı.

