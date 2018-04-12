İngiltere'den Suriye açıklaması

LONDRA (AA) - İngiltere'de bakanlar kurulunun, "Başbakan'ın uluslararası bir müdahaleye uyum sağlamak üzere ABD ve Fransa'daki müttefiklerle çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı" bildirildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in acil çağrısıyla bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı ile buna tepki olarak ABD'nin Suriye'ye yapması gündemde olan askeri harekata İngiltere'nin katılımının ele alındığı toplantıda, May'in, saldırıyı "şok edici ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına yönelik geçmiş kayıtları bulunduğunu anımsatan İngiliz kabinesinin, geçen hafta sonu düzenlenen saldırının büyük ihtimalle sorumlusunun da rejim olduğu konusunda fikir birliğinde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabine, kimyasal silah kullanımına göz yumulmamasının hayati önem taşıdığı kararına vardı. Kabine, insani sıkıntıyı hafifletmek ve kimyasal silahların Esed rejimi tarafından daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme ihtiyacı üzerinde anlaştı. Kabine, Başbakan'ın (May) uluslararası bir müdahaleye uyum sağlamak üzere ABD ve Fransa'daki müttefiklerle çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştı."