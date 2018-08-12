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İngiltere'den Van'a gelin geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

İngiliz Rachel Ruya Doyle, tatil için geldiği Kuşadası'nda tanıştığı Vanlı Samet Macit ile yöresel adetlere uygun düğünle evlendi - Doyle: - "İki farklı kültürden dolayı sıkıntı yaşamıyorum. İngiltere'den ziyade burada yaşamayı daha çok sevdim"

İngiliz Rachel Ruya Doyle, tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tanıştığı Vanlı Samet Macit ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

Yaklaşık bir yıl önce çalışmak için gittiği Kuşadası'nda İngiltere'den tatile gelen Doyle ile tanışan Macit, bir süre sonra evlenme teklifinde bulundu.

Doyle'un teklifi kabul etmesi üzerine hayatlarını birleştirme kararı alan çiftin kına ve düğün töreni Van Gölü sahilinde gerçekleştirildi.

Yöresel kıyafetlerle halayların çekildiği düğünde, çift büyük mutluluk yaşadı.

Düğünde yöresel kıyafet giyen İngiliz geline kına yakıldı.

Doyle, Van'a geldiği için çok mutlu olduğunu, Macit ve ailesini çok sevdiğini söyledi.

Bundan sonra Van'da yaşamak istediğini belirten Doyle, "İki farklı kültürden dolayı sıkıntı yaşamıyorum. İngiltere'den ziyade burada yaşamayı daha çok sevdim. Belki İngiltere kadar güzel değil ama burada daha güzel bir yaşam var. Aile birliği var. Çok güzel bir yer. İlk defa bir kına gecesi gördüm. Çok güzeldi, çok beğendim. Daha önce birçok arkadaşım evlendi ama hiç böyle bir şey görmedim." dedi.

Macit ise yaz aylarında Kuşadası'nda bir restoranda garson olarak çalıştığını, kışı ise Van'daki ailesinin yanında geçirdiğini dile getirdi.
Tatil için Kuşadası'na gelen Doyle ile bir yıl önce çalıştığı restoranda tanıştığını anlatan Macit, şöyle konuştu:

"Düğünümüzü bizim usullere göre yaptık. Yaklaşık 1,5 yıl daha Kuşadası'nda kaldıktan sonra Van'a temelli dönmeyi düşünüyoruz. Nişanlımı daha önce de Van'a getirdim hatta evlenme teklifini Van Gölü sahilinde yaptım. Birlikte kentin bütün tarihi ve doğal güzelliklerini gezdik. Gelinin ailesi kızlarını uzak bir yere gelin verme konusunda sıkıntı yaratmıyorlar. Ailesiyle çok iyi anlaştık. Beni çok sevdiler ben de onları çok sevdim."

İlk zamanlar babasının evliliğe karşı çıktığını anlatan Macit, "Ancak daha sonra annemler gelin hanımla tanışıp sevince babamı da ikna ettiler. Şimdi babam benden daha çok mutlu böyle bir gelini olduğu için. Eylülden sonra İngiltere'ye gitmeyi düşünüyoruz. Orada da bir düğünümüz olacak." diye konuştu.

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