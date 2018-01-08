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İngiltere'nin Kuzey İrlanda bakanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 28 dakika önce

- Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, sağlık sorunu sebebiyle görevinden ayrıldı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı James Brokenshire, görevinden istifa etti.

Kuzey İrlanda Bakanlığından yapılan açıklamada Brokenshire'ın, sağlık sorunu sebebiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

İngiliz basını, 50 yaşındaki Brokenshire'ın yakın zamanda akciğer ameliyatı geçirmesinin beklendiğini yazdı.

Bu arada Başbakan Theresa May'in bugün kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Ada basını, başta Eğitim Bakanı Justine Greening olmak üzere birçok bakanın yerinden olacağını ancak Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd ile Brexit Bakanı David Davis'in görevlerini sürdürmeye devam edeceğini ileri sürdü.

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Damian Green, geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir olay da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in, İsrailli yetkililerle yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.

(AA)

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