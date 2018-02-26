HABER

İngiltere'nin Leicester kentindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 01:48 | Son Güncelleme

İngiliz polisi, Leicester kent merkezindeki bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığını bildirdi

LONDRA (AA) – İngiliz polisi Leicester kent merkezinde bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Leicestershire polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 19:00 sularında Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi üzerindeki bir binada patlamanın meydana geldiği, olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu binada arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği, Hinckley Caddesi ve Carlisle Caddesi'nin de trafiğe ve yaya geçişine kapatılarak kordona alındığı ifade edildi.

Patlamanın sebebine ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, "Bu aşamada henüz olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare mevcut değil." ifadesine yer verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Leicester Londra patlama

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası

Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası

AB Komisyonu Başkanı Juncker Arnavutluk'ta:

AB Komisyonu Başkanı Juncker Arnavutluk'ta:

Şehit aileleri ve TÜGVA’lı gençler bir araya geldi

Şehit aileleri ve TÜGVA’lı gençler bir araya geldi

Bahçesaray’da eğitime kar tatili

Bahçesaray’da eğitime kar tatili

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Söke Belediyesi’nin kentsel tasarım projesine Bakanlıktan tam destek

Söke Belediyesi’nin kentsel tasarım projesine Bakanlıktan tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.