İngiltere'nin Leicester kentindeki patlama

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, Leicester kentindeki bir binada meydana gelen patlamayla ilgisi bulunduğu düşülen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İngiliz polis yetkilileri, 30'lu yaşlardaki üç kişinin cinayet şüphesiyle bu akşam gözaltına alındığını bildirdi.
Polis açıklamasında, patlamanın sebebinin belirlenebilmesi için itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruşturmasının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.
Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi'nde pazar akşamı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama gerçekleşmişti.
Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, ikinci ve üçüncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binada yaşanan olayın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare bulunmadığını açıklamıştı.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
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