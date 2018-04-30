İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana'dan gelen uçağı, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de "Kontrol ediyoruz" yanıtını verdi. (DHA)
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