İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi’nde bulunan İnkur İlkokulu öğrencileri yıllardır beklediği kütüphaneye kavuştu.

Ünye Yardım Severler Derneği destekleri ile gerçekleştirilen açılışını Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptı. İnkur İlkokulu Okul Müdürü İsa Altun, "Kütüphanemiz bir buçuk ay önce Ünye Yardımseverler Derneği aracılığıyla yapılmaya başlandı, bir ay içerisinde ise bütün donanımları tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ‘Oku’ diye başlar. Hadis-i Şerif’te ‘İlim Çin’de de olsa alınız’ buyruluyor. Ancak istatistikler öyle demiyor. En az okuyan ülkelerden biriyiz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı aşılayacağız ki yarının Türkiye’sini inşa eden insanlar çıksın” dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Toplum olarak istediğimiz seviyede olmamamızın nedeni yeterince okumamamız, inandığımız değeri fiiliyatta vermememiz. Bu konuda bizlerin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Ünye bu sorumluluğun farkındaki burada göreve başladığım 14 aydan beri bu tarz açılışlara çok defa katıldım. Bu beni son derece mutlu ediyor. Bunda belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın, okul-aile birliklerimizin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin çok ciddi katkıları var” diye konuştu.

Programa ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor katıldı.