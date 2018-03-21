HABER

İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi’nde bulunan İnkur İlkokulu öğrencileri yıllardır beklediği kütüphaneye kavuştu.Ünye Yardım Severler Derneği destekleri ile gerçekleştirilen açılışını Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptı.

İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi’nde bulunan İnkur İlkokulu öğrencileri yıllardır beklediği kütüphaneye kavuştu.
Ünye Yardım Severler Derneği destekleri ile gerçekleştirilen açılışını Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptı. İnkur İlkokulu Okul Müdürü İsa Altun, "Kütüphanemiz bir buçuk ay önce Ünye Yardımseverler Derneği aracılığıyla yapılmaya başlandı, bir ay içerisinde ise bütün donanımları tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ‘Oku’ diye başlar. Hadis-i Şerif’te ‘İlim Çin’de de olsa alınız’ buyruluyor. Ancak istatistikler öyle demiyor. En az okuyan ülkelerden biriyiz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı aşılayacağız ki yarının Türkiye’sini inşa eden insanlar çıksın” dedi.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Toplum olarak istediğimiz seviyede olmamamızın nedeni yeterince okumamamız, inandığımız değeri fiiliyatta vermememiz. Bu konuda bizlerin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Ünye bu sorumluluğun farkındaki burada göreve başladığım 14 aydan beri bu tarz açılışlara çok defa katıldım. Bu beni son derece mutlu ediyor. Bunda belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın, okul-aile birliklerimizin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin çok ciddi katkıları var” diye konuştu.
Programa ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor katıldı.

İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

İnkur İlkokulu kütüphanesine kavuştu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.