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İnme tedavisi sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: - "Sağlıkta çok şey değişti. Türkiye çok daha kaliteli, etkin sağlık hizmeti sunmaya başladı. Sağlık hizmetinin veya sağlık yeterliliğinin ne kadar olduğunu gösterebilen parametreler var. Bunlardan en önemlisi inmedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kaliteli, etkin sağlık hizmeti verdiğini, inmenin sağlık hizmetleri yeterliliğini gösteren parametrelerden biri olduğunu kaydetti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Akut İskemik İnme ve Tedavisi Evden Eve Hasta Yönetimi" sempozyumunda konuşan Memişoğlu, 2014 yılı sonu veya 2015 yılı başında inme merkezlerini kurmaya başladıklarını söyledi.

Memişoğlu, il sağlık müdürü olarak göreve başladığında inme merkezlerine ilişkin komisyon kurduğunu belirterek, komisyonda İstanbul'da inme sürecinin yönetilmesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kemal Memişoğlu, şöyle konuştu:

"İnmede, halkın sağlık bilincinden, acil tıpçının müdahalesine kadar her şeye bağlı bir sistemden bahsediyoruz. Çalışmalarımızda herkes bu uyumu gösterdi. Burada herkesi tebrik etmek istiyorum. İnme tedavi süreci bir ailenin toplumsal yükünün karşılığıdır. Sadece bir kişi hasta olmuyor. Hastanın tedavisinin gecikmesi büyük sorun olabilir. Hayatı boyunca o yükü taşıyan hasta, hasta yakını ve toplum oluşuyor. Bunu iyi organize edersek, insanları koruyabiliriz. İnme tedavi sürecini başarabiliyorsanız sisteminiz oturmuş demektir. Sağlıkta çok şey değişti. Türkiye çok daha kaliteli, etkin sağlık hizmeti sunmaya başladı. Sağlık hizmetinin veya sağlık yeterliliğinin ne kadar olduğunu gösterebilen parametreler var. Bunlardan en önemlisi inmedir."

Uzman hekimler tarafından inme hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler verilen sempozyum gün boyu devam edecek.

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