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Inna, Bodrum'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Bodrum'da hayranlarıyla buluştu

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Bodrum'da konser verdi.

Gerçek adı Elena Alexandra Apostoleanu olan sanatçı, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da daha önce de konser veren Inna, dinleyicileri Türkçe "Nasılsın Bodrum" diyerek selamladı.

Şarkılarının arasında da "Bodrum seni çok seviyorum" diyen Inna'ya sahnede dansçıları eşlik etti.

Inna'yı izlemeye gelenler de şarkılara eşlik ederek eğlendi.

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