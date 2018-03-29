İnönü Belediyesi’nden lokma ikramı

Eskişehir İnönü Belediyesi, 2. İnönü Zaferinin 97. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un katılımı ile İnönü kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen lokma ikramına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlar ikramlar nedeniyle Başkan Bozkurt’a teşekkür ederken, İnönü Zaferi’nin önemine dikkat çekildi. 2. İnönü Zaferinin 97. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yapılan etkinliklere herkesi davet eden Başkan Bozkurt; İnönü’den, Eskişehir’den ve yurdun her köşesinden vatandaşları 1 Nisan’da yapılacak olan etkinliklere davet ettiklerini sözlerine ekledi.