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İnönü Üniversitesi'nde işbirliği anlaşması imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi, İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ve elektrikli araçlar üreten Bozankaya firması arasında eğitim ve Ar-Ge iş birliği anlaşması imzalandı - Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Öğrenciler, firma mühendisleri ve bizim mühendislik fakültesi hocalarımız hem üniversitenin laboratuvarlarından hem de firmanın üretim merkezlerinde birlikte Ar-Ge yapacak"

İnönü Üniversitesi, İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ve elektrikli araçlar üreten Bozankaya firması arasında eğitim ve Ar-Ge işbirliği anlaşması imzaladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektörlükteki programda yaptığı konuşmada, protokol kapsamında elektrikli araçlar konusunda uzman Bozankaya firmasının üretim tesislerinde öğrencilerin staj yapacağını belirtti.

Kızılay, "Öğrenciler, firma mühendisleri ve bizim mühendislik fakültesi hocalarımız hem üniversitenin laboratuvarlarından hem de firmanın üretim merkezlerinde birlikte Ar-Ge yapacak." dedi.

Kızılay, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Ar-Ge çalışmalarında üniversite sanayi işbirliğine önem verdiklerinin altını çizdi.

TÜBİTAK kapsamında son 3 yılda 24 proje hazırladıklarını ve 150 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yaptıklarını belirten Günay, bu rakamın şirket cirosunun yüzde 7,4'üne tekabül ettiğini söyledi.

Günay, 22 üniversiteyle, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yaptıklarını İnönü Üniversitesi ile bu sayının 23'e yükseldiğini dile getirerek, "Öğrenciler üniversitede aldıkları yüksek teknoloji teori derslerinin pratiğini bizimle birlikte yapacak. Yüksek lisans, tez ve doktora aşamalarında hem bizlerin çalışmalarına katkı sunuyorlar hem de akademik anlamda kendilerine de katkı sağlıyorlar. Bugün de üniversite ile ciddi bir protokol imzalıyoruz." diye konuştu.

İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman ise elektrikli araç teknolojisinin henüz yeni bir teknoloji olduğunu belirterek, bu alanda yetiştirilecek insan gücünün ülkedeki elektrikli araç teknolojisinin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardında Kızılay, Günay ve Toman protokolü imzaladı.

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Ahmet Kızılay Aytunç Günay İnönü Üniversitesi İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü Malatya Vahap Toman

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