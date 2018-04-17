İnönü Vakfı'ndan iki ayrı konferans

İnönü Vakfı tarafından "Cumhuriyet'in Türk Kadınına Kazandırdıkları" ve "Uzay Radyasyonu Testleri Projesi: Bir CERN birliği" konulu konferans düzenlendi.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Pembe Köşk'te düzenlenen "Cumhuriyet'in Türk Kadınına Kazandırdıkları" ve "Uzay Radyasyonu Testleri Projesi: Bir CERN birliği" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İnönü Vakfı'nın babası İsmet İnönü'nün vefatından 10 yıl sonra ağabeyi Prof. Dr. Erdal İnönü'nün önerisiyle kurulduğunu belirtti.
Vakfın asıl kuruluş amacının İnönü'nün anılarını yaşatmak olduğuna işaret eden Toker, "Ayrıca, Cumhuriyetin ilk kuşağı olarak biz çocukların yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, dinlediklerimizi, annemin sakladığı şeyleri kendimize saklamayalım, sizlerle paylaşalım istedik. Onun için böyle bir vakıf kuruldu." dedi.
Özden Toker, Pembe Köşk'ü bir müze haline getirmek ve evin her tarafını ziyarete açmak istediklerini bildirdi.
Pembe Köşk'te 22 Nisan'da "Cumhuriyetin Kadın Umudu: Dünden Bugüne" konulu sergi düzenleneceğini aktaran Toker, sergi öncesinde de bir konferans gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Düzenlenen toplantının moderatörlüğünü yapan Özden Toker'in torunu Zeynep Bilgehan da Pembe Köşk'ün yılda iki kez ziyarete açıldığını, anneannesinin organizasyonla ilgilendiğini anlattı.
Prof. Dr. Emel Doğramacı, "Cumhuriyet'in Türk Kadınına Kazandırdıkları", Uluslararası Bilim Kadınları Ödülün kazanan Prof. Dr. Bilge Demirköz ise "Uzay Radyasyonu Testleri Projesi: Bir CERN birliği" konferansında birer konuşma yaptı.
Konferansa üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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