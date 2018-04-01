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İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

MİLLİ mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü, Bilecik'in Bozüyük ve Eskişehir'in İnönü ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

BOZÜYÜK (Bilecik), İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA) - MİLLİ mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü, Bilecik'in Bozüyük ve Eskişehir'in İnönü ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
İnönü Zaferi'nin yıl dönümü törenleri ilk olarak Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki Metristepe Anıtı önünde yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışının yapıldığı törenlere daha sonra Bozüyük'ün Akpınar köyündeki şehitlikte devam edildi. Akpınar Şehitliği'nde dua okundu.
Bozüyük'teki törenlerin ardından Eskişehir'in İnönü İlçesinde tören düzenlendi. İnönü ilçesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı.
TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, "Zaferimizin 97'nci yıl dönümünde bu topraklarda kefensiz yatanlara hitap etmek istiyorum. Yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenenlere sesleniyorum. İnönü kahramanları sizden çok şeyler öğrendik. Mesela büyük balığın küçük balığı her zaman yiyemeyeceğini öğrendik. 20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik. 200 makinelinin 400 makineliye kafa tutabileceğini öğrendik. Yoksul bir milletin yedi düveli yenebileceğini öğrendik. İnönü'de cesaretin kitabını yazanlar, sizlerin sayenizde küllerinden yeniden doğmayı öğrendik. Bu topraklarla ilgili birçok şeyi bildik, öğrendik, anladık. Ama tek bir şeyi hiçbir zaman anlayamadık. Bu destanı yazanları, İsmet Paşayı ve Atatürk'ü anlamayanları anlayamadık" dedi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da "Her türlü farklılıklarını zenginlik olarak gören Milletimiz bugün tüm renkleri ile bir ve beraberdir. Her türlü algı operasyonlarına, iç ve dış ihanetlere, aklını ve vicdanını kiralayanlara rağmen, ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 'Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak' ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Gazilerimiz, şehitlerimiz emin olsunlar. Karşımıza çıkartılan her türlü zorluklara rağmen, ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ve daha da güçlenerek ilerliyor" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenleri sana erdi.

FOTOĞRAFLI

İnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandıİnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandıİnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandıİnönü Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

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