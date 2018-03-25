İnönü’de 480 öğrenci kıyasıya yarıştı

Türkiye Oryantiring Federasyonu 14 Yaş Altı Bölge Yarışması Eskişehir’in İnönü ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ve İnönü Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 14 Yaş Altı Bölge yarışması, 480 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmacılar gerçekleştirilen koşuda ellerinde bulunan haritalar yardımıyla ile ilçenin belirli noktalarından geçerek bitişe ulaşmaya çalıştı. Yarışmayı kazanan sporculara İnönü Belediyesi Kapalı Pazar yerinde ödülleri verildi. Ayrıca sporculara çorba ikramında bulunulurken, İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt’a plaket takdim edildi.

Gerçekleşen 14 Yaş Altı Bölge Yarışması’na Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, üyeler, sporcular ve sporcu yakınları katıldı.