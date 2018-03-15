İnönü’de buzağı ölümlerine dur denilecek

İnönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından buzağı ölümlerinin önlemesi amacıyla ilçenin bütün mahallelerindeki vatandaşlara eğitim verildi.
Veteriner Hekim Fikret Çetiner tarafından verilen eğitimin son aşaması İnönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Gerçekleşen eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan ilçe Müdürü Sami Yasin Uysal, bu kapsamda her zaman vatandaşlara yardıma hazır olduklarını ifade etti. Müdür Uysal, "Buzağı ölümleri çok önemli olup ilçe oranı yüzde 8.5 oranındadır. İlçe oranını Bakanlığımızın belirlediği yüzde 5’e çekmek için eğitim faaliyetlerini düzenledik. Bundan sonrada düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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