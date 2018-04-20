İnönü’de yeni başkan Zeynep Karaçul oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmaları İnönü Belediyesi’nde devam etti.
Kutlamalar kapsamında temsili koltuğa oturma töreni için öğretmeni Öznur Mumcuoğlu, Okul Müdürü Adem Oğuş ile birlikte gelen Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu 2/B sınıfı öğrencisi Zeynep Karaçul, İnönü Belediye Başkan Vekili Halil Küçükçiftçi’yi makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Zeynep Karaçul, İnönü Belediye Başkanlığını Küçükçiftçi’den bir süreliğine devraldı. Ziyaret; İnönü Belediye Başkan Vekili Halil Küçükçiftçi’nin temsili Başkan Zeynep Karaçul’a İnönü ilçesinde üretilen ve ilçeye has "Sırma İşlemeli Emine Bebek" hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı.
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