İnönülü öğrencilerden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

İnönü’de Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenledi.

Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okul öğretmenlerinden Firdevs Çiçek’in günü anlam ve öneminin belirten konuşması ile başladı.

Konuşmanın ardından öğrencilerden Merve Bozmaz, Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. 11-B sınıfı öğrencilerinin oluşan ‘Çanakkale Geçilmez’ oratoryosu ve devamından Çanakkale Geçilmez adlı kısa film izlendi. Program, okul öğrencilerinde Semanur Bütün’ün okuduğu Dua adlı şiir ile tamamlandı.

Öte yandan programa İlçe Kaymakamı Mustafa Taş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük, kurum amirleri ve veliler katıldı.