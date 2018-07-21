İnşaat çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşası süren apartman alanındaki bir yapının temeli için açılan 30 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatının çukuruna bir işçinin düştüğü ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 metre derinliğinde 1 metre genişliğinde iş makinesiyle açılan kazıklı radye temel çukuruna düşerek yaralanan İbrahim Şahan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura bir vinç yardımıyla giren itfaiye eri, Şahan' ulaştı.

Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmanın ardından Şahan, vücuduna bağlanan halatla yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Şahan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

