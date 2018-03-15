İnşaat çukurunda mahsur kalan tavuğu itfaiye kurtardı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü inşaatının çevresindeki su dolu çukurda kalan tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yapımı devam eden Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün inşaatının temelinin etrafındaki su dolu çukurda kalan tavuğu gören vatandaşlar, kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Bir süre tavuğu kurtarmak için uğraşan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca İtfaiye ekibi, file kepçe ile tavuğu çukurun içerisinden aldı. Sahibi bulunamayan tavuk, itfaiye ekiplerince bırakıldı.

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