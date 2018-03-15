HABER

İnşaat çukurunda mahsur kalan tavuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü inşaatının çevresindeki su dolu çukurda kalan tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnşaat çukurunda mahsur kalan tavuğu itfaiye kurtardı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü inşaatının çevresindeki su dolu çukurda kalan tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yapımı devam eden Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün inşaatının temelinin etrafındaki su dolu çukurda kalan tavuğu gören vatandaşlar, kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Bir süre tavuğu kurtarmak için uğraşan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca İtfaiye ekibi, file kepçe ile tavuğu çukurun içerisinden aldı. Sahibi bulunamayan tavuk, itfaiye ekiplerince bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İnşaat çukurunda mahsur kalan tavuğu itfaiye kurtardı

Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.