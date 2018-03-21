İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Türkkuyusu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin tadilat ve inşaat çalışması sırasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince tarihi kalıntılara rastlandı. Ekipler, bölgede inceleme yaparak kurtarma kazısı başlattı.
Ortaya çıkarılan alanların Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.
Hastane başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede zaman zaman yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.
Bölgede çalışma yürütmeden önce durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini aktaran Babayiğit, "Müze müdürlüğü ve ekibinin koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Kurum olarak bu çalışmalar süresince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
İnşaat çalışmalarının durdurulduğu, kurtarma kazılarının ise bir süre devam edeceği öğrenildi.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum