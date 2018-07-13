İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktı

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat için yapılan sondaj kazısında antik döneme ait bir balıkçı evi ve mezarı bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskiçeşme Mahallesinde yapılacak bir inşaat çalışması öncesinde, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne iletilen sondaj kazısı talebi doğrultusunda, bölgede kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ile arkeologlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kültür varlıklarına rastlanması üzerine kurtarma çalışmasına geçildi. Yaklaşık bir dönümlük alanda arkeolog, antropolog ve restoratörler eşliğinde 5 ay süren çalışmalarda, ilk olarak mozaik döşemelere rastlandı. Çalışmalar sırasında Halikarnassos Antik Kent Limanı'na yakın konumda en eski balıkçı evi ve mezarı da bulundu.

Çalışmalarda, birbirine bitişik mozaik tabanlı iki mekan ile bu mekanlarla bağlantılı yerler, mezarlar, kanallar ve kuyular da gün yüzüne çıkartıldı.

Taban mozaiklerinden birinde, merkezinde bulunan ve etrafı büyük bir çerçeve kuşağıyla sınırlandırılmış panonun ortasında sandal, kürek çeken sandalcı ve oltasıyla balık avlayan balıkçı, palmiyeler, kuşlar, bitki motifleri, köpek ve kuş figürleri bulundu.