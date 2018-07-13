HABER

İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat için yapılan sondaj kazısında antik döneme ait bir balıkçı evi ve mezarı bulundu - Çalışmalarda mozaik tabanlı iki mekan ile bu mekanlarla bağlantılı yerler, mezarlar, kanallar ve kuyular da gün yüzüne çıkarıldı

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat için yapılan sondaj kazısında antik döneme ait bir balıkçı evi ve mezarı bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskiçeşme Mahallesinde yapılacak bir inşaat çalışması öncesinde, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne iletilen sondaj kazısı talebi doğrultusunda, bölgede kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ile arkeologlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kültür varlıklarına rastlanması üzerine kurtarma çalışmasına geçildi. Yaklaşık bir dönümlük alanda arkeolog, antropolog ve restoratörler eşliğinde 5 ay süren çalışmalarda, ilk olarak mozaik döşemelere rastlandı. Çalışmalar sırasında Halikarnassos Antik Kent Limanı'na yakın konumda en eski balıkçı evi ve mezarı da bulundu.

Çalışmalarda, birbirine bitişik mozaik tabanlı iki mekan ile bu mekanlarla bağlantılı yerler, mezarlar, kanallar ve kuyular da gün yüzüne çıkartıldı.

Taban mozaiklerinden birinde, merkezinde bulunan ve etrafı büyük bir çerçeve kuşağıyla sınırlandırılmış panonun ortasında sandal, kürek çeken sandalcı ve oltasıyla balık avlayan balıkçı, palmiyeler, kuşlar, bitki motifleri, köpek ve kuş figürleri bulundu.

Mozaikli tabanın kenar bordürlerinde ise yunus, kılıç, çipura ve buna benzer balık türleri motifleri olduğu tespit edildi. Mozaik tabanlı mekanların yanında ise insanlık tarihinde en eski gömü biçiminde gömülmüş sağ tarafına yatmış bir iskelet ile ayak ucunda bir hayvana ait kemiklere rastlandı. İskelet çevresinde disk şeklinde balık ağı ağırlıkları, ağ iğnesi, mermer iskandiller olduğu da görüldü.

Çalışmalar sırasında ayrıca, alanda birbiriyle bağlantılı mekanlar ile çevresinde 13 mezar ve bir urne (ölünün küllerinin yer aldığı kap) tespit edildi. Pişmiş toprak tezgah, ağ ağırlıkları, kandiller, unguentariumlar (Hellenistik dönemde, orta kısmında bir şişkinlik bulunan, pişmiş topraktan yapılmış antik bir kap tipi) ile Knidos ve Kos amphoralarına ait parçalar, kurşun parçalar da uzmanlarca gün yüzüne çıkarıldı.

MÖ 2. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar yoğun olarak kullanıldığı tahmin edilen alanın, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun vereceği karara göre sergileme projesinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağı kaydedildi.

Arazinin sahiplerinden 71 yaşındaki Hasan Poyraz, buradaki çok sayıda mandalina, portakal ve incir ağacının neredeyse yarım asırlık olduğunu belirtti. Poyraz, "Burası benim çocukluğumdan bu yana bahçeydi. Bu şekilde eserlerin çıkacağını tahmin etmiyorduk. Bu tür eserler daha çok Halikarnas Mozolesi civarında çıkıyordu. Demek ki buralarda da varmış." diye konuştu.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz
Antalya'da 'Millet Kıraathanesi'Antalya'da 'Millet Kıraathanesi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum "Halikarnas Balıkçısı" inşaat kazısı kazı çalışması Muğla sondaj kazısı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.