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İnşaat Mühendisleri Odası: Türkiye'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Türkiye'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil.

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Türkiye'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil. İstanbul'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı tehlike arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 17 Ağustos depreminin 19'uncu yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul Karaköy'de bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan basın açıklamasında Türkiye ve İstanbul'un deprem gerçeği masaya yatırıldı. Basın açıklamasını şube yönetimi adına İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna yaptı.

Suna açıklamasında, "Evet, bir kez daha soruyoruz: İstanbul depreme hazır mı? Bizce yanıt bellidir. Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazır değildir" dedi.

"İSTANBUL'DA 2 MİLYON YAPININ YARISI TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"

Ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu belirten Suna, "Nüfusun yüzde 95'inin bu bölgelerde yaşadığı, 11 metropol kentimizin ve sanayi tesislerimizin yüzde 75'inin deprem tehlikesi altında bulunduğu gerçek hanesindeki notlardan sadece bazılarıdır. Türkiye'de 20 milyon yapı bulunmaktadır. 20 milyon yapının yarısı güvenli olmaktan uzaktır, ruhsatsız ve kaçak inşa edilmiştir. Bir başka ifade ile mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir. Bu yapıları kullanan, buralarda yaşayan insanlar can güvenliği tehlikesi altındadır. İstanbul'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı aynı şekilde tehlike arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Suna, "İstanbul yapı stokunun mevcut durumunu anlamak için Temmuz ayının içerisinde peş peşe yaşanan facialara bakmak yeterli olacaktır. 24 Temmuz'da Beyoğlu Sütlüce'de bir bina, komşu parselde devam eden temel kazısı nedeniyle birkaç saat içinde çöktü. Zemin kaymasının zamanında fark edilmesi nedeniyle can kaybı olmadı. 28 Temmuz'da ise Sancaktepe Mevlana İlkokulunun duvarı yıkıldı. Okulların tatil olması nedeniyle kimse zarar görmedi. 30 Temmuz'da da Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvar çöktü. Can kaybı olmadı ama birkaç araba göçük altında kaldı. Bu manzaranın tek bir izahı bulunuyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ 10 KENT ARASINDA"

"Kentimiz insan hayatı açısından tehlike arz etmektedir" diyen Nusret Suna, "İstanbul'da binaların kayda değer kısmı iskânsız, ruhsatsız ve denetim dışı üretilmiş ve depreme maruz kalmadan yıkılacak durumdadır, altyapısı ihtiyacı karşılayamayacak oranda niteliksizdir. Kadim kent İstanbul'un, deprem açısından en riskli 10 kent arasında bulunmasından, dünya ölçeğinde sağlıksız kentler sıralamasında 89 kent arasında 88. sırada yer almasından, literatürde olası İstanbul depreminin 'büyük trajedi' olarak geçmesinden sadece inşaat mühendisi olarak değil, bir İstanbullu olar

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