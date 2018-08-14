İnşaat Mühendisleri Odası: Türkiye'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Türkiye'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil. İstanbul'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı tehlike arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 17 Ağustos depreminin 19'uncu yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul Karaköy'de bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan basın açıklamasında Türkiye ve İstanbul'un deprem gerçeği masaya yatırıldı. Basın açıklamasını şube yönetimi adına İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna yaptı.

Suna açıklamasında, "Evet, bir kez daha soruyoruz: İstanbul depreme hazır mı? Bizce yanıt bellidir. Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazır değildir" dedi.

"İSTANBUL'DA 2 MİLYON YAPININ YARISI TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"

Ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu belirten Suna, "Nüfusun yüzde 95'inin bu bölgelerde yaşadığı, 11 metropol kentimizin ve sanayi tesislerimizin yüzde 75'inin deprem tehlikesi altında bulunduğu gerçek hanesindeki notlardan sadece bazılarıdır. Türkiye'de 20 milyon yapı bulunmaktadır. 20 milyon yapının yarısı güvenli olmaktan uzaktır, ruhsatsız ve kaçak inşa edilmiştir. Bir başka ifade ile mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir. Bu yapıları kullanan, buralarda yaşayan insanlar can güvenliği tehlikesi altındadır. İstanbul'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı aynı şekilde tehlike arz etmektedir" ifadelerini kullandı.