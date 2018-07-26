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İnşaat Mühendisleri Odası'nın Sütlüce'deki binada yaptğı incelemenin sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

SÜTLÜCE'de  çöken binayla ilgili inceleme yaptıklarını belirten İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna,  "İstinat duvarı hesaplarının ve kesitlerinin yetersiz olduğu kanaatine vardık" dedi.

Enver ALAS - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) SÜTLÜCE'de çöken binayla ilgili inceleme yaptıklarını belirten İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, "İstinat duvarı hesaplarının ve kesitlerinin yetersiz olduğu kanaatine vardık" dedi.

Sütlüce'de önceki gün çöken binayla ilgili incelemeler sürüyor. Kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilen binanın çökmesinin ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunduğunu kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, şunları söyledi:

"Bu binanın çökmesi ruhsatsız ve kaçak olmasına bağlanamaz. Çünkü o binanın önündeki inşaatta yapılan derin kazı ve hafriyatın ve o hafriyatı yapabilmek için her iki tarafına yapılmış olan istinat duvarı hesaplarının ve kesitlerinin yetersiz olduğu kanaatine vardık. Hesaplar doğru yapılmış olsaydı o yağmurun yağmasından dolayı istinat duvarı yıkılmazdı, o bina devrilmezdi."

Çevredeki çatlak oluşan binaların da boşaltılarak mühürlenmesine yönelik ise Suna, "Çevresindeki binalar mühürlendi. Elbette ki duvarlarda bir hareket hissedildi ki bu işlem yapıldı. Kırmızı renkli binada çatlaklar oluşmuş. Bu nedenle o binada da hareket var ve emniyet tedbiri açısından boşaltılmıştır. Bina risklidir ve bir takım mühendislik hesaplarıyla çözümlenmesi gerekir" diye konuştu.

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